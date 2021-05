сегодня



Видео с текстом и детали нового альбома PARADOX



"Priestly Vows", новое видео с текстом группы PARADOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Heresy II - End Of A Legend", выходящего 24 сентября на AFM Records.



Новый концептуальный альбом будет продолжать линию классического альбома PARADOX "Heresy" 1989 года. Для реализации этой идеи мастермайнд группы Charly Steinhauer собрал уникальную команду. Прежде всего, с PARADOX снова спустя три десятка лет сотрудничает Peter Vogt - автор текстов и идеи для первых двух альбомов группы Product Of Imagination и Heresy. Он стал автором концепции нового диска, посвященной борьбе католической церкви против движения катаров, признанного еретическим, в 13 веке. Также в группу вернулся один из основателей Alex Blaha (ударные) после тридцатилетнего перерыва. Также после недолгого отсутствия были снова призваны в состав выдающийся гитарист Christian Münzner и долгое время сотрудничавший с группой басист Olly Keller.



Трек-лист:

1. Escape From The Burning

2. Mountains And Caves

3. The Visitors

4. Children Of A Virgin

5. Journey Into Fear

6. Burying A Treasure

7. A Meeting Of Minds

8. Priestly Vows

9. Unholy Conspiracy

10. A Man Of Sorrow (Prologue)

11. A Man Of Sorrow

12. The Great Denial

13. End Of A Legend http://www.paradox-bangers.de







