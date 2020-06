сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома THE JEREMY EDGE PROJECT



THE JEREMY EDGE PROJECT опубликовали обложку и трек-лист одноимённого альбома, выход которого намечен на 28 августа на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Firedancer Intro"

"Firedancer"

"Hot Lava" (Featuring Brandon Yeagley of Crobot)

"Sing My Blues" (Featuring Brandon Yeagley of Crobot)

"Breath Holding In" (Featuring Brett Hestla)

"Lies" (Featuring Josh Smith & Brandon Yeagley of Crobot)

"Indifferent" (Featuring Brett Hestla)

"Outlive Yesterday" (Featuring Brett Hestla)

"Sunrise"







+0 -0



просмотров: 106