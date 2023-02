сегодня



Новое видео THE JEREMY EDGE PROJECT



"Coral Castle", новое видео группы THE JEREMY EDGE PROJECT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Saints And Souls Vol 1 & 2". За сведение этого трека отвечал Kevin "Caveman" Shirley (Led Zeppelin, Black Crowes, Joe Bonamassa, Iron Maiden и др.).



Трек-лист:



Volume 1:



“No Way Home”

“Better Way”

“Ghosts Of The Living”

“Liberation Song”

“Move On”

“Bad Times”

“White Sand”

“Slow Breeze”



Volume 2:



“Hellride”

“Cold Day In Texas”

“Coral Castle”

“South Of The Border”

“No Way Home (Reprise)”

“Devil’s Hand Blues”

“Marie”

“The World Is Gone”







