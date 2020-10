7 окт 2020



Новое видео THE JEREMY EDGE PROJECT



"Firedancer", новое видео группы THE JEREMY EDGE PROJECT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Jeremy Edge Project:



"Firedancer Intro"

"Firedancer"

"Hot Lava" (Featuring Brandon Yeagley of Crobot)

"Sing My Blues" (Featuring Brandon Yeagley of Crobot)

"Breath Holding In" (Featuring Brett Hestla)

"Lies" (Featuring Josh Smith & Brandon Yeagley of Crobot)

"Indifferent" (Featuring Brett Hestla)

"Outlive Yesterday" (Featuring Brett Hestla)

"Sunrise"







