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*Новое видео METALLICA 73
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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The Jeremy Edge Project

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|||| сегодня

DEREK SHERINIAN на новом сингле THE JEREMY EDGE PROJECT



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"Move On", новая песня группы THE JEREMY EDGE PROJECT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Volume 1, выход которого запланирован на 23 декабря:

“No Way Home”
“Better Way”
“Ghosts Of The Living”
“Liberation Song”
“Move On”
“Bad Times”
“White Sand”
“Slow Breeze”

THE JEREMY EDGE PROJECT Announces Double Album; New Single Feat. DEREK SHERINIAN Streaming




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