DEREK SHERINIAN на новом сингле THE JEREMY EDGE PROJECT



"Move On", новая песня группы THE JEREMY EDGE PROJECT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Volume 1, выход которого запланирован на 23 декабря:



“No Way Home”

“Better Way”

“Ghosts Of The Living”

“Liberation Song”

“Move On”

“Bad Times”

“White Sand”

“Slow Breeze”







