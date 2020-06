сегодня



Видео с текстом от MAD MAX



MAD MAX опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hurricaned", которая будет включена в выходящий двадцать первого августа на SPV/Steamhammer новый альбом "Stormchild Rising". Релиз будет доступен на CD в диджипаке, лимитированном виниле, а также в варианте СD/винила с футболкой (только в магазине лейбла).



Трек-лист:



"Hurricaned"

"Talk To The Moon"

"Eyes Of Love"

"Ladies And Gentlemen"

"Mindhunter"

"Rain Rain"

"Gemini"

"Kingdom Fall"

"The Blues Ain't No Stranger"

"Take Her"

"Busted"

"Ladies And Gentlemen" (Single Edit, Bonus Track) (Feat. Detlev Jöcker And The Rock And Roll Children)







+0 -0



просмотров: 103