Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 27
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 15
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Новая песня MACHINE HEAD 11
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 11
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 27
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 15
[= ||| все новости группы



*

Mad Max

*



24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от MAD MAX

19 июн 2022 : 		 Новый альбом MAD MAX осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня MAD MAX

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от MAD MAX

10 апр 2020 : 		 Новое видео MAD MAX & DETLEV JÖCKER

21 июл 2018 : 		 Новое видео MAD MAX

1 июл 2015 : 		 Новый альбом MAD MAX выйдет в августе

29 окт 2013 : 		 Тизер нового альбома MAD MAX

20 окт 2013 : 		 Фрагмент новой песни MAD MAX

4 сен 2013 : 		 Фрагмент новой песни MAD MAX

30 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома MAD MAX

22 авг 2013 : 		 Новый альбом MAD MAX выйдет в октябре

29 мар 2012 : 		 Новый альбом MAD MAX доступен для прослушивания

26 мар 2012 : 		 Новая песня MAD MAX

22 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MAD MAX

9 ноя 2011 : 		 MAD MAX на SPV/STEAMHAMMER
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от MAD MAX



zoom
"Too Hot To Handle", официальное видео с текстом от MAD MAX, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Wings Of Time", который будет выпущен на CD и в цифровом варианте второго сентября, а виниловая версия выйдет четвертого ноября.

Трек-лист:

“Too Hot To Handle”
“Days Of Passion”
“A Woman Like That”
“Best Part Of Me”
“Rock Solid”
“The Stage Is For You”
“When It Stops”
“Stormchild Rising”
“Heroes Never Die”
“Miss Sacrifice”
“Freedom”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 90

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом