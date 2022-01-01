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Видео с текстом от MAD MAX



"Too Hot To Handle", официальное видео с текстом от MAD MAX, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Wings Of Time", который будет выпущен на CD и в цифровом варианте второго сентября, а виниловая версия выйдет четвертого ноября.



Трек-лист:



“Too Hot To Handle”

“Days Of Passion”

“A Woman Like That”

“Best Part Of Me”

“Rock Solid”

“The Stage Is For You”

“When It Stops”

“Stormchild Rising”

“Heroes Never Die”

“Miss Sacrifice”

“Freedom” http://www.madmaxmusic.de







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