Новая песня MAD MAX



"Talk To The Moon", новая песня группы MAD MAX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Stormchild Rising, выход которого запланирован на двадцать первое августа на SPV/Steamhammer. Релиз будет доступен на CD в диджипаке, лимитированном виниле, а также в варианте СD/винила с футболкой (только в магазине лейбла).



Трек-лист:



"Hurricaned"

"Talk To The Moon"

"Eyes Of Love"

"Ladies And Gentlemen"

"Mindhunter"

"Rain Rain"

"Gemini"

"Kingdom Fall"

"The Blues Ain't No Stranger"

"Take Her"

"Busted"

"Ladies And Gentlemen" (Single Edit, Bonus Track) (Feat. Detlev Jöcker And The Rock And Roll Children)







