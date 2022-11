сегодня



Новое видео MAD MAX



“The Stage Is For You”, новое видео MAD MAX, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Wings Of Time", который вышел на CD и в цифровом варианте второго сентября, а виниловая версия — четвертого ноября.



Трек-лист:



“Too Hot To Handle”

“Days Of Passion”

“A Woman Like That”

“Best Part Of Me”

“Rock Solid”

“The Stage Is For You”

“When It Stops”

“Stormchild Rising”

“Heroes Never Die”

“Miss Sacrifice”

“Freedom”







