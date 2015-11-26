Басист SYSTEM OF A DOWN о NORTH KINGSLEY: «Мы не встаём на чью-либо сторону»
Басист SYSTEM OF A DOWN Shavarsh "Shavo" Odadjian рассказал о проекте NORTH KINGSLEY:
«Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать биты для других артистов. Тут есть острота хип-хопа, есть трэп, но иногда включаются и тяжёлые гитары. Это не рэп-рок, потому что есть трэп, все эти тяжёлые элементы. Это дико, и это что-то новое.
Ray пришёл и вбросил куплет, и я такой: "Иппать, чувачок". Его мысли совпадают с моими, слова, которые он использует. Он очень сознателен в политическом, социальном отношении. Это вроде как продолжение SYSTEM, Serj говорил о многих вещах, в которые я верил, а теперь я занимаюсь чем-то своим. И теперь я ощущаю, что это другой путь. Ray такой замечательный, я могу кинуть ему тему что-то вроде: "Вот такое со мной приключилось в спортзале на днях". А он возьмёт всё это за основу, напишет песню и скажет: "Такое?" И я ему: "Иппать, братан". Ситуёвина просто огонь.
Мы в этой группе не встаём на чью-либо сторону. Мы не пытаемся быть крайне левыми, мы не пытаемся быть крайне правыми, мы просто доносим до вас то, что происходит, и отражаем свои взгляды на то, что происходит. Всё достаточно просто».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).