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North Kingsley

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Басист SYSTEM OF A DOWN о NORTH KINGSLEY: «Мы не встаём на чью-либо сторону»



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Басист SYSTEM OF A DOWN Shavarsh "Shavo" Odadjian рассказал о проекте NORTH KINGSLEY:

«Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать биты для других артистов. Тут есть острота хип-хопа, есть трэп, но иногда включаются и тяжёлые гитары. Это не рэп-рок, потому что есть трэп, все эти тяжёлые элементы. Это дико, и это что-то новое.

Ray пришёл и вбросил куплет, и я такой: "Иппать, чувачок". Его мысли совпадают с моими, слова, которые он использует. Он очень сознателен в политическом, социальном отношении. Это вроде как продолжение SYSTEM, Serj говорил о многих вещах, в которые я верил, а теперь я занимаюсь чем-то своим. И теперь я ощущаю, что это другой путь. Ray такой замечательный, я могу кинуть ему тему что-то вроде: "Вот такое со мной приключилось в спортзале на днях". А он возьмёт всё это за основу, напишет песню и скажет: "Такое?" И я ему: "Иппать, братан". Ситуёвина просто огонь.

Мы в этой группе не встаём на чью-либо сторону. Мы не пытаемся быть крайне левыми, мы не пытаемся быть крайне правыми, мы просто доносим до вас то, что происходит, и отражаем свои взгляды на то, что происходит. Всё достаточно просто».

SYSTEM OF A DOWN





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