6 дек 2020



NORTH KINGSLEY выпустили новый ЕР



Проект NORTH KINGSLEY, в состав которой входит басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian и продюсер Saro Paparian, выпустили новый ЕР "Vol 2" на 22 Red Media:



01. False Idols (ft. RZA)



02. Rifle In Thought



03. Shadowbox













