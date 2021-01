сегодня



Новое видео NORTH KINGSLEY



"Rifle In Thought", новое видео группы NORTH KINGSLEY, в состав которой входит басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian и продюсер Saro Paparian, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Vol 2":



01. False Idols (ft. RZA)



02. Rifle In Thought



03. Shadowbox



















+0 -1



просмотров: 210