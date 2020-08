сегодня



Новое видео NORTH KINGSLEY



Группа NORTH KINGSLEY, в состав которой входит басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian и продюсер Saro Paparian, представила официальное видео на песню "Die For The Pic". Этот трек войдет в новый ЕР "Vol. 1":



01. Die For The Pic



02. Like That?



03. Shot Guns

























