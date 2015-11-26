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Bad Company

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30 июн 2020 : 		 Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи

8 май 2020 : 		 Умер бывший вокалист BAD COMPANY

20 фев 2019 : 		 REX BROWN исполняет BAD COMPANY

1 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BAD COMPANY

29 апр 2017 : 		 Редкая песня от BAD COMPANY

30 мар 2017 : 		 Переиздания BAD COMPANY выйдут в мае

11 фев 2017 : 		 Новый альбом барабанщика BAD COMPANY доступен для прослушивания

19 ноя 2016 : 		 Барабанщик BAD COMPANY выпускает альбом

7 ноя 2016 : 		 Гитарист BAD COMPANY восстанавливается после приступа

17 окт 2016 : 		 Видео с выступления BAD COMPANY

4 май 2016 : 		 Трейлер концертного релиза BAD COMPANY

6 мар 2016 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в апреле

25 фев 2015 : 		 Редкие треки выйдут на переизданиях первых альбомов BAD COMPANY

18 июн 2013 : 		 BAD COMPANY в The Tonight Show With Jay Leno

16 июн 2011 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в июне

9 фев 2011 : 		 PAUL RODGERS о Гэри Муре

24 сен 2010 : 		 BAD COMPANY прощаются?

11 фев 2010 : 		 Новая концертная запись BAD COMPANY доступна для скачивания

2 дек 2009 : 		 Новая концертная работа PAUL'а RODGERS'а

19 ноя 2009 : 		 Paul Rodgers поедет с BAD COMPANY...
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Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи



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Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи, "Going Home", доступен для прослушивания ниже. Сообщается, что этот трек Брайан вместе с продюсером Brooks'ом Paschal'ом записал в 2016 году вскоре после смерти матери. Работа над композицией была закончена в январе 2019 года в студии Brooks'a, Mockingbird.

BRIAN HOWE's Posthumous Song 'Going Home' Released By Former BAD COMPANY Singer's Family





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