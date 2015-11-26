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Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи



Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи, "Going Home", доступен для прослушивания ниже. Сообщается, что этот трек Брайан вместе с продюсером Brooks'ом Paschal'ом записал в 2016 году вскоре после смерти матери. Работа над композицией была закончена в январе 2019 года в студии Brooks'a, Mockingbird.













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