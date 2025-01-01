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*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 21
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 19
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Bad Company

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21 фев 2025 : 		 Трибьют BAD COMPANY выйдет осенью

3 дек 2023 : 		 SIMON KIRKE не понимает, почему FREE и BAD COMPANY не в ЗСРНР

30 июн 2020 : 		 Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи

8 май 2020 : 		 Умер бывший вокалист BAD COMPANY

20 фев 2019 : 		 REX BROWN исполняет BAD COMPANY

1 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BAD COMPANY

29 апр 2017 : 		 Редкая песня от BAD COMPANY

30 мар 2017 : 		 Переиздания BAD COMPANY выйдут в мае

11 фев 2017 : 		 Новый альбом барабанщика BAD COMPANY доступен для прослушивания

19 ноя 2016 : 		 Барабанщик BAD COMPANY выпускает альбом

7 ноя 2016 : 		 Гитарист BAD COMPANY восстанавливается после приступа

17 окт 2016 : 		 Видео с выступления BAD COMPANY

4 май 2016 : 		 Трейлер концертного релиза BAD COMPANY

6 мар 2016 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в апреле

25 фев 2015 : 		 Редкие треки выйдут на переизданиях первых альбомов BAD COMPANY

18 июн 2013 : 		 BAD COMPANY в The Tonight Show With Jay Leno

16 июн 2011 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в июне

9 фев 2011 : 		 PAUL RODGERS о Гэри Муре

24 сен 2010 : 		 BAD COMPANY прощаются?

11 фев 2010 : 		 Новая концертная запись BAD COMPANY доступна для скачивания

2 дек 2009 : 		 Новая концертная работа PAUL'а RODGERS'а

19 ноя 2009 : 		 Paul Rodgers поедет с BAD COMPANY...
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Трибьют BAD COMPANY выйдет осенью



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Primary Wave Music сообщили о том, что осенью состоится релиз звездного трибьюта группе BAD COMPANY - "Can't Get Enough: A Tribute To Bad Company", в записи которого приняли участие как рокеры, так и кантри-музыканты. Оригинальные участники коллектива, Paul Rodgers и Simon Kirke, тоже принимают участие.

Paul Rodgers и Mick Ralphs: «Как авторы песен, мы с Mick'ом заинтригованы тем, как эти талантливые и разнообразные музыканты будут исполнять наши песни. Судя по тому, что мы уже слышали, творческая энергия определенно фонтанирует, и в композиции вложено много душевной энергии, мы выражаем им всем свое почтение и благодарность».

Первым синглом станет версия "Rock 'N' Roll Fantasy" от THE STRUTS, которая будет выпущена на виниле 12 апреля в честь Дня музыкального магазина.




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