Трибьют BAD COMPANY выйдет осенью



Primary Wave Music сообщили о том, что осенью состоится релиз звездного трибьюта группе BAD COMPANY - "Can't Get Enough: A Tribute To Bad Company", в записи которого приняли участие как рокеры, так и кантри-музыканты. Оригинальные участники коллектива, Paul Rodgers и Simon Kirke, тоже принимают участие.



Paul Rodgers и Mick Ralphs: «Как авторы песен, мы с Mick'ом заинтригованы тем, как эти талантливые и разнообразные музыканты будут исполнять наши песни. Судя по тому, что мы уже слышали, творческая энергия определенно фонтанирует, и в композиции вложено много душевной энергии, мы выражаем им всем свое почтение и благодарность».



Первым синглом станет версия "Rock 'N' Roll Fantasy" от THE STRUTS, которая будет выпущена на виниле 12 апреля в честь Дня музыкального магазина.







