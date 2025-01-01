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*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
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Bad Company

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Барабанщик BAD COMPANY: «Удивлен, что нас номинировали в ЗСРнР»



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Simon Kirke в интервью Q104.3 спросили, что он ощутил, когда узнал, что BAD COMPANY номинированы на включение в Зал Славы Рок-н-ролла:

«Приятное ощущение. Я к тому, что это и правда приятно, но я должен добавить нотку осторожности: я не знаком с процессом голосования, или не был знаком до прошлой недели. Итак, мы номинированы, но затем мы должны пройти голосование в апреле - я так понимаю, что голосование состоится 23 апреля. Так что посмотрим. Но я должен сказать наконец, потому что я всегда выступал за то, что FREE и BAD COMPANY должны были войти уже давно. Но я не стану возмущаться. Я просто счастлив, что меня номинировали. И я сказал своему другу, что надеюсь, что мы сможем попасть на подиум, потому что Mick [Ralphs], наш гитарист, как вы знаете, нездоров, и мы не знаем, как долго он будет рядом. Но было бы замечательно, если бы мы с Paul [Rodgers, вокалист BAD COMPANY] смогли подняться на сцену и сказать: «Это и ради Mick'а тоже», и так далее. Но, да, это приятно».

На вопрос о том, не было ли для него неожиданностью получить номинацию, он ответил:

«Да. Это был сюрприз, сдобренный словами: «Ух ты, наконец-то». И еще я не понимал, что это атака с двух сторон. Есть народное голосование, а есть комитет по голосованию Зала славы, который состоит из... Если вас номинировали и приняли, вы автоматически становитесь голосующим членом. Так что я этого не знал. Да. Итак, сотни и сотни музыкантов и руководителей теперь входят в совет директоров. А еще есть народное голосование, когда фанаты могут зайти на сайт Зала славы и проголосовать. И вот когда в конце апреля проходит голосование, тогда-то комитет и отдает свой голос. Я имею в виду, что являюсь другом Steven Van Zandt, который уже много лет входит в комитет Зала славы. И каждый год они сидят за столом, чешут затылки и говорят: «Какого черта FREE и BAD COMPANY не включены?» Из-за нашего влияния. Я думаю, многие группы были под нашим влиянием - как и мы. На нас повлияли многие группы до нас — THE [ROLLING] STONES, THE BEATLES и черная музыка. Мы просто передаем ее дальше».




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