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*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
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Bad Company

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3 дек 2023 : 		 SIMON KIRKE не понимает, почему FREE и BAD COMPANY не в ЗСРНР

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24 сен 2010 : 		 BAD COMPANY прощаются?

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19 ноя 2009 : 		 Paul Rodgers поедет с BAD COMPANY...
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SIMON KIRKE не понимает, почему FREE и BAD COMPANY не в ЗСРНР



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В рамках "The Bob Lefsetz Podcast" барабанщика BAD COMPANY и FREE Simon'a Kirke'a спросили, как он относится к тому, что BAD COMPANY не были включены в Зал славы рок-н-ролла, на что он ответил:

«Честно говоря, это уму непостижимо. И не только это, но и FREE тоже определённо должны быть в Зале, потому что FREE существуют с 1968 года, и эти две группы оказали влияние на множество коллективов, которые уже находятся в Зале. Так что я не в восторге. Но я не собираюсь слишком много говорить об этом. Просто я считаю, что мы определённо должны быть в зале. И FREE. И я думаю, что [вокалист BAD COMPANY и FREE] Paul Rodgers должен быть там благодаря своим заслугам, как один из величайших рок-вокалистов всех времён. Если Eric Clapton, Rod Stewart и Jeff Beck могут быть включены в список как сольные исполнители, то, безусловно, Paul должен быть там. Это моё мнение».

Позже в беседе Kirke предложил одно из возможных объяснений того, почему BAD COMPANY были обойдены вниманием Зала славы:

«Я думаю, что всё из-за того, что состав BAD COMPANY менялся на протяжении 50 лет, что мы существовали, это немного обесценило нас. У нас была эпоха Brian'a Howe, эпоха Paul'a, первая и вторая, когда Пол снова присоединился к группе, у нас был Robert Hart. Так что я честно не знаю, почему нас не номинировали, — даже не включили в список кандидатов; как вы знаете, сначала нужно быть номинированным».




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