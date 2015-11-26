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Концертное видео JON LORD & THE HOOCHIE COOCHIE MEN



Официальный канал Deep Purple продолжает чествовать работы выдающегося музыканта и клавишника коллектива, Джона Лорда и публиковать раритетные концертные записи. Видео исполнения в феврале 2003 года в Австралии группой JON LORD & THE HOOCHIE COOCHIE MEN при участии Bob'a Daisley и Tim'a Gaze'a композиции "24/7 Blues", доступно для просмотра ниже.







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