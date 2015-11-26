Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 117
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 61
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 58
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 47
[= ||| все новости группы



*

Jon Lord

*



7 ноя 2021 : 		 BRUCE DICKINSON и ROGER GLOVER почтили память Джона Лорда

23 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON о выступлении на концерте памяти Джона Лорда

17 авг 2020 : 		 Видео с выступления JON'a LORD'a

30 июн 2020 : 		 Концертное видео JON LORD & THE HOOCHIE COOCHIE MEN

15 апр 2020 : 		 Редкие съемки JON LORD

22 ноя 2019 : 		 BRUCE DICKINSON почтил память Джона Лорда

16 май 2016 : 		 Документальные съемки о записи JON LORD'a

13 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD 'Celebrating Jon Lord - At The Royal Albert Hall'

9 авг 2014 : 		 Трейлер нового DVD 'Celebrating Jon Lord - At The Royal Albert Hall'

31 июл 2014 : 		 Трейлер нового DVD 'Celebrating Jon Lord - At The Royal Albert Hall'

3 июл 2014 : 		 BRUCE DICKINSON, GLENN HUGHES, DEEP PURPLE в 'Celebrating Jon Lord - At The Royal Albert Hall'

18 апр 2014 : 		 BRUCE DICKINSON, GLENN HUGHES, IAN PAICE в концерте памяти Джона Лорда

24 фев 2014 : 		 Детали фотокниги JON'a LORD'a

19 авг 2013 : 		 Blu-Ray "Concerto For Group And Orchestra" JON LORD выйдет в сентябре

21 июн 2013 : 		 Музыканты DEEP PURPLE, IRON MAIDEN примут участие в вечере памяти Джона Лорда

12 июн 2013 : 		 Ранее неопубликованное видео JON LORD с Doogie White'ом

11 фев 2013 : 		 Редкая запись выступления JON LORD

18 янв 2013 : 		 Будет выпущена партитура "Sarabande" JON LORD

29 дек 2012 : 		 Лидер WHITESNAKE вспоминает о Джоне Лорде

6 ноя 2012 : 		 Промо документального DVD 'Concerto For Group And Orchestra' JON LORD

30 окт 2012 : 		 Делюкс-издание "Concerto For Group And Orchestra" JON'a LORD'a выйдет в декабре

29 сен 2012 : 		 Семья Джона Лорда предупреждает о пиратских футболках

26 сен 2012 : 		 Последнее интервью JON'а LORD'а: "Я бы хотел дожить до возраста своего отца"

25 авг 2012 : 		 Последнее интервью Джона Лорда

9 авг 2012 : 		 'Concerto For Group And Orchestra' JON LORD'a выйдет в сентябре

23 июл 2012 : 		 Бывший гитарист WHITESNAKE о Джоне Лорде
Показать далее
| - |

|||| 7 ноя 2021

BRUCE DICKINSON и ROGER GLOVER почтили память Джона Лорда



*
zoom
*
* *
BRUCE DICKINSON и Roger Glover приняли участие в "Concerto For Group And Orchestra" в Győr, Hungary пятого ноября. Помимо симфонического оркестра, в событии были задействованы Kaitner Z Doka (JON LORD, IAN PAICE, DON AIREY) на гитаре и Bernhard Welz (JON LORD, DON AIREY) на ударных.

Видео с выступления доступно ниже.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 141

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом