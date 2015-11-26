BRUCE DICKINSON о выступлении на концерте памяти Джона Лорда
BRUCE DICKINSON и Roger Glover примут участие в "Concerto For Group And Orchestra" в Győr, Hungary пятого ноября. Помимо симфонического оркестра, в событии также примут участие Kaitner Z Doka (JON LORD, IAN PAICE, DON AIREY) на гитаре и Bernhard Welz (JON LORD, DON AIREY) на ударных.
Видео, в котором Bruce анонсирует это шоу, доступно ниже.
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