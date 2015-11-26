Видео с выступления JON'a LORD'a

Когда клавишник Deep Purple Джон Лорд посетил Австралию в феврале 2003 года, он отыграл ряд импровизированных блюзовых шоу. Это выступление состоялось в Хаятт Кулум Квинсленд. Вместе с Bob'ом Daisley и The Hoochie Coochie Men на сцену для импровизации вышел Jimmy Barnes — они создали эту мелодию, которую назвали "12 Bar Blow Jam".
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