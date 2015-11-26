сегодня



MIKE TRAMP об уходе из WHITE LION



Бывший вокалист WHITE LION MIKE TRAMP в недавнем интервью сказал, что развал группы произошёл, потому что «никто за неё не боролся»:



«Я вспоминаю об этом — в тот момент решение было принято, когда я ощущал себя почти бессмертным. Я чувствовал, что нахожусь в выгодном положении, когда я смогу продолжать заниматься другим, но иметь такой же успех. Это было личное решение некоторых людей, вовлечённых в группу, но в основном всё провернула звукозаписывающая компания. Мы больше не ощущали, что они на нашей стороне, и я не должен был принимать это дерьмо близко к сердцу. В то же время James [LoMenzo, бас] и барабанщик Greg [D'Angelo] покинули группу после большого европейского турне. Мы были в дороге в течение трёх недель с совершенно новой ритм-секцией, испытывающей нас на прочность. К этому моменту MTV практически отвернулось не только от WHITE LION, но и от каждой группы 80-х, — гранж начал быстро набирать обороты. Уже были совершенно другие флюиды, но мы немного разобрались с этим. Это была одна из тех ситуаций, когда одно тянет за собой другое, потом было принято поспешное решение, и никто не боролся. А потом мне не позвонил менеджмент и не позвонили из звукозаписывающей компании, что было странно, потому что мы всё ещё были группой, которая зарабатывала деньги, у которой было несколько записей, которые нужно было сделать для Atlantic Records. Мы всё ещё зарабатывали деньги для издательской компании, мы всё ещё продавали футболки, так что мы всё ещё оставались очень успешной группой. Мы не были на вершине чартов в Америке, но мы только что завершили масштабное европейское турне и были там весьма и весьма успешны. Мы всё ещё продавали сотни тысяч альбомов в США, за которые сегодня вы бы продали бы бабушку [смеётся]».



На вопрос, пожалел ли он позже об этих решениях, Mike ответил:



«Позже, много лет спустя, когда мы с Vito начали обсуждать то, что было, мы всегда задавались вопросом, почему через пару дней нам никто не позвонил и не сказал: "Послушайте, ребята... Давайте сделаем перерыв. Давайте сделаем перерыв и дадим всем немного успокоиться. А потом давайте встретимся и посмотрим на ситуацию". Это могло бы произойти, будь кому-то до этого какое-то дело... Но ни один человек не боролся, и это лишь подлило для меня масла в огонь. Довольно дико, что на обратном перелёте с последнего концерта, когда я возвращался в Лос-Анджелес, а Vito улетал в Нью-Йорк, я уже придумал в голове "FREAK OF NATURE". Всю концепцию, и как всё это будет построено... С того дня я собирался полностью контролировать принятие этих решений, понимаешь?»







+0 -0



просмотров: 166

