21 фев 2023



MIKE TRAMP: «Мы с VITO не хотим реюниона WHITE LION»



В рамках недавней беседы у Mike'a Tramp'a спросили, есть ли какие-либо шансы на реюнион WHITE LION, на что он ответил:



«Я часто разговариваю с Vito, и мы с ним в очень хороших отношениях. Я не думаю, что кто-то из нас хочет воссоединения WHITE LION. Я также не верю, что воссоединение WHITE LION было бы искренним, когда четыре парня пришли бы на репетицию с распростёртыми объятиями, говоря: "Бам! Хорошо, что мы вернулись". Так что если только большой отель в Дубае не предложит нам миллион долларов, как они предложили одному парню из KISS, а потом он скажет: "Если я приведу остальных троих за 4 миллиона долларов, вы заплатите?" — "Да, хорошо". Но это не значит, что не будет возможности сделать что-то вместе с Vito, но я полагаю, что мы оба хотели бы сделать что-то новое, основываясь на том, что у нас есть... Какую песню мы бы написали сегодня?»







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