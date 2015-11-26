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Барабанщик WHITE LION — о реюнионе и гранже



В рамках недавнего интервью с барабанщиком WHITE LION Greg'ом D'Angelo у него спросили, есть ли шансы на реюнион группы спустя тридцать лет, на что он ответил:



«С учётом того, сколько времени прошло, я думаю, что вряд ли кто-то действительно захочет это сделать, если только этого не захотят все участники. И Vito заботится о своей семье. Я очень уважаю его за это. Я провёл с ним несколько часов пару лет назад, когда был в Нью-Йорке, и было здорово вновь его увидеть, здорово наверстать упущенное. Я разговариваю с ним несколько раз в год или переписываюсь с ним по электронной почте несколько раз в год, и у него всё хорошо. Он выполняет свои обязанности, как это делает хороший итальянский мальчик, он заботится о своей маме, и я не испытываю ничего, кроме уважения к нему за это. Пару раз он жаловался мне на то, что во время игры ему больно, что может отразиться на его желании сделать что-нибудь в будущем. И я думаю, что он ценит то, что мы сделали, и уважает память группы.



На данный момент, если Vito не будет, а Mike не согласился на это, то и вообще говорить о чём-то не имеет никакого смысла. Я считаю, что вряд ли кому-нибудь вообще нужно за это браться, если получится какая-то стрёмная версия команды, которая будет иметь мало общего с тем, что было, — по крайней мере, так думаю я, но, похоже, схожие ощущения и у остальных.



Сейчас у всех всё хорошо, я рад, что общаюсь с Vito и Mike'ом, и у меня просто приятные воспоминания о том что мы делали вместе. У нас был такой небольшой крутой клуб по интересам на какое-то время».



D'Angelo также поговорил об обстоятельствах, которые привели к расколу WHITE LION:



«Мы были молодыми парнями, совсем молодыми, и у нас было много соблазнов, с которыми нужно было справляться. Честно говоря, я не думаю, что мы получили достойный совет. И я не хочу кого-то обвинять, просто говорю, что нам нужен был небольшой совет. Мы все были из рабочих семей, мы никогда не принадлежали подобному миру, и у нас и правда не было ни малейшего представления о том, как с этим справиться.



Всё, что я говорю, — очень типичная история для множества совершенно разных команд. Я не думаю, что кто-то действительно начинает уже являясь супербогатым и становится рок-звездой. Может быть, сегодня есть пара известных людей, которые находятся в подобной ситуации, когда они всё купили, и это им только в плюс, но всё это определённо не про нас. Мы были детьми рабочего класса из пригорода Нью-Йорка, и я полагаю, что если бы у нас было немного больше опыта, мы, возможно, лучше бы в этом ориентировались. И жаль, что всё получилось так, как получилось.



Я очень горжусь последней записью, которую мы сделали, и считаю, что это было предвестником того, что мы могли бы делать дальше».



В отличие от многих своих коллег Greg продолжает утверждать, что он не верит, что подъём гранжа в начале 1990-х годов привёл к тому, что большинство хард-рок-групп было вытеснено с радио и MTV, а продажи альбомов и турне стремительно сократились:



«Если бы всё шло как надо, и если бы все удерживали внимание на себе, то мы могли бы пережить 90-е без особых проблем. Мы могли бы играть и делать то, что мы делали, и заработать достаточно денег, чтобы оставаться счастливыми, жить и выдавать контент.



Все говорят, что гранж вроде как завалил хэви-металл. Но на самом деле я вовсе не считаю, что гранж вообще мог повредить тяжёлому металлу. Я думаю, что глэм в конце 80-х куда больше ушёл в кантри и убил себя, чем появление гранжа сделало что-то подобное. Гранж имел собственную фишку; это не было ответвлением металла 80-х — вовсе нет».













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