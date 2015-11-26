сегодня



JAMES LOMENZO — о временах в WHITE LION



JAMES LOMENZO в рамках недавнего интервью коснулся вопроса, как он смотрит на успех группы WHITE LION:



«С благодарностью и странным чувством раскаяния. Нам очень повезло, что мы добились такого успеха. Всё произошло достаточно быстро. Вспоминая прошлое, я уверен, что одной из главных причин нашего успеха было то, что мы попали на MTV. Конечно, я считаю, что мы были отличной группой, но в то время было много отличных групп, которые по каким-то причинам не получили такой известности, как мы. Я считаю, что мы были подходящей группой для того времени, как визуально, так и музыкально, и мы были очень хороши вживую. Я также считаю, что наша музыка была очень доступной и мелодичной. Да, так что, оглядываясь назад, я могу сказать, что это был просто потрясающий опыт, участие в котором было для меня большой честью».







+0 -0



просмотров: 429

