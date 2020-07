сегодня



Новое видео DARK SARAH



“Illuminate”, новое видео группы DARK SARAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Grim", выход которого запланирован на семнадцатое июля на Napalm Records.



Трек-лист:



“My Name Is Luna”

“The Chosen One”

“Illuminate”

“Melancholia”

“Iceheart”

“La Folie Verte”

“The Wolf And The Maiden” (feat. JP Leppäluoto as Wolf)

“The Hex”

“All Ears!”

“The Devil’s Peak”

“Mörk” (feat. Jasse Jatala as Mörk)

“The Dark Throne”







