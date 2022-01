сегодня



DARK SARAH собирают деньги



DARK SARAH начали акцию по сбору средств на новый альбом "Attack Of Orym". Mark Jansen of из EPICA исполнит роль Orym, JP Leppäluoto исполнит роль Dragon, а Kasperi Heikkinen (Beast In Black) будет отвечать за партии гитар.



Heidi Parviainen: «Наша предстоящая новая пластинка под названием "Attack Of Orym" — это концептуальный альбом, как и его предшественники, и продолжение альбома "Grim", который начал новую сюжетную линию с современной темой хоррор-фэнтези. В музыкальном плане "Attack Of Orym" снова представляет более современное звучание и даёт представление о том, что нас ждёт в будущем, — конечно же, с фирменными фишками Dark Sarah. Мы очень рады этому альбому, и работать над ним было очень весело. Кроме того, создание нового визуального бренда и мира Grim уже стало захватывающим приключением!»







