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Dark Sarah

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27 янв 2022 : 		 DARK SARAH собирают деньги

25 янв 2021 : 		 Концертное видео DARK SARAH

2 янв 2021 : 		 Концертное видео DARK SARAH

23 дек 2020 : 		 Концертное видео DARK SARAH

2 июл 2020 : 		 Новое видео DARK SARAH

22 май 2020 : 		 Новое видео DARK SARAH

28 апр 2020 : 		 Трейлер к новому релизу DARK SARAH

18 апр 2020 : 		 Новая песня DARK SARAH

30 мар 2020 : 		 Новый альбом DARK SARAH выйдет летом

4 окт 2018 : 		 Новое видео DARK SARAH

15 сен 2018 : 		 Новое видео DARK SARAH

26 авг 2018 : 		 Видео с текстом от DARK SARAH

13 авг 2018 : 		 Семплы новых песен DARK SARAH

6 июн 2018 : 		 Концертное видео DARK SARAH

15 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома DARK SARAH

6 дек 2017 : 		 В работе над новым альбомом DARK SARAH примут участие музыканты из NIGHTWISH, DIABULUS IN MUSICA, ENSIFERUM

24 ноя 2017 : 		 Тизер к новому альбому DARK SARAH

3 ноя 2017 : 		 Вокалистка DIABULUS IN MUSICA на новом альбоме DARK SARAH

27 окт 2017 : 		 DARK SARAH опубликовали новое видео

31 мар 2017 : 		 Вокалист CHARON на новом альбоме DARK SARAH

16 ноя 2016 : 		 Новое видео DARK SARAH

18 окт 2016 : 		 Видео с текстом от DARK SARAH

14 сен 2016 : 		 Вокалистка DELAIN на новом альбоме DARK SARAH

28 апр 2016 : 		 Тизер нового альбома DARK SARAH

16 апр 2016 : 		 Новое видео DARK SARAH

23 мар 2016 : 		 DARK SARAH начали сбор средств
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|||| сегодня

DARK SARAH собирают деньги



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DARK SARAH начали акцию по сбору средств на новый альбом "Attack Of Orym". Mark Jansen of из EPICA исполнит роль Orym, JP Leppäluoto исполнит роль Dragon, а Kasperi Heikkinen (Beast In Black) будет отвечать за партии гитар.

Heidi Parviainen: «Наша предстоящая новая пластинка под названием "Attack Of Orym" — это концептуальный альбом, как и его предшественники, и продолжение альбома "Grim", который начал новую сюжетную линию с современной темой хоррор-фэнтези. В музыкальном плане "Attack Of Orym" снова представляет более современное звучание и даёт представление о том, что нас ждёт в будущем, — конечно же, с фирменными фишками Dark Sarah. Мы очень рады этому альбому, и работать над ним было очень весело. Кроме того, создание нового визуального бренда и мира Grim уже стало захватывающим приключением!»

DARK SARAH Launch Crowdfunding Campaign For Upcoming Album, Attack Of Orym



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