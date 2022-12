сегодня



Видео с текстом от DARK SARAH



DARK SARAH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Invincible", в записи которой принимал гостевое участие Kasperi Heikkinen (Beast In Black). Эта песня взята из альбома Attack Of Orym, выходящего 27 января:



"Intro - Choose Your Weapons"

"Attack Of Orym" (Feat. Mark Jansen)

"Invincible" (Feat. Kasperi Heikkinen)

"B.U.R.N."

"Warning Sign"

"Goth Disco"

"Delirium" (Feat. Kasperi Heikkinen)

"Piece Of My Heart" (Feat. JP Leppäluoto)

"Breaking Free"

"Hero And A Villain"







