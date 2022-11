25 ноя 2022



Новое видео DARK SARAH



"Warning Sign'', новое видео группы DARK SARAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Attack Of Orym, выходящего 27 января:



"Intro - Choose Your Weapons"

"Attack Of Orym" (Feat. Mark Jansen)

"Invincible" (Feat. Kasperi Heikkinen)

"B.U.R.N."

"Warning Sign"

"Goth Disco"

"Delirium" (Feat. Kasperi Heikkinen)

"Piece Of My Heart" (Feat. JP Leppäluoto)

"Breaking Free"

"Hero And A Villain"







