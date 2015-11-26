Новое видео PAIN OF SALVATION

PAIN OF SALVATION выпустят новую работу, получившую название ""Panther", за продюсирование, запись и сведение отвечал Daniel Bergstrand (IN FLAMES, MESHUGGAH, DEVIN TOWNSEND), а за иллюстрации André Meister.
Трек-лист:
01. Accelerator
02. Unfuture
03. Restless Boy
04. Wait
05. Keen To A Fault
06. Fur
07. Panther
08. Species
09. Icon
Видео на "Accelerator" доступно для просмотра ниже.
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