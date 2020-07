сегодня



Новое видео PAIN OF SALVATION



PAIN OF SALVATION выпустят новую работу, получившую название ""Panther", за продюсирование, запись и сведение отвечал Daniel Bergstrand (IN FLAMES, MESHUGGAH, DEVIN TOWNSEND), а за иллюстрации André Meister.



Трек-лист:



01. Accelerator



02. Unfuture



03. Restless Boy



04. Wait



05. Keen To A Fault



06. Fur



07. Panther



08. Species



09. Icon



Видео на "Accelerator" доступно для просмотра ниже.

























