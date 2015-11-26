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Pain of Salvation

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3 июл 2020 : 		 Новое видео PAIN OF SALVATION

25 июн 2020 : 		 Новый альбом PAIN OF SALVATION выйдет летом

28 авг 2018 : 		 Новое видео PAIN OF SALVATION

24 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления PAIN OF SALVATION

24 дек 2016 : 		 Новое видео PAIN OF SALVATION

20 ноя 2016 : 		 Новое видео PAIN OF SALVATION

10 ноя 2016 : 		 Новый альбом PAIN OF SALVATION выйдет зимой

2 окт 2016 : 		 Новый альбом PAIN OF SALVATION выйдет зимой

3 июн 2016 : 		 Фрагмент переиздания PAIN OF SALVATION

29 апр 2016 : 		 Новый релиз PAIN OF SALVATION выйдет в июле

14 мар 2016 : 		 Семплы новых песен бывшего басиста PAIN OF SALVATION

20 фев 2016 : 		 Альбом бывшего басиста PAIN OF SALVATION выйдет в апреле

17 окт 2015 : 		 PAIN OF SALVATION собираются записать новый альбом

8 окт 2015 : 		 Автограф-сессия PAIN OF SALVATION в Петербурге

8 окт 2015 : 		 Бывший участник PAIN OF SALVATION на Melodic Revolution Records

6 фев 2015 : 		 Новое видео PAIN OF SALVATION

11 ноя 2014 : 		 Кавер-версия DIO от PAIN OF SALVATION

30 окт 2014 : 		 Новое видео PAIN OF SALVATION

17 окт 2014 : 		 Акустика от PAIN OF SALVATION

8 окт 2014 : 		 Акустический альбом от PAIN OF SALVATION

1 окт 2014 : 		 PAIN OF SALVATION исполнят "Remedy Lane" целиком

26 янв 2013 : 		 PAIN OF SALVATION отправляются в акустический тур

5 янв 2013 : 		 PAIN OF SALVATION: "Мы уже получаем российские визы..."

24 дек 2011 : 		 Обновление в составе PAIN OF SALVATION

22 окт 2011 : 		 Из PAIN OF SALVATION ушел гитарист

28 сен 2011 : 		 PAIN OF SALVATION исполнили две новые песни на ТВ
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|||| сегодня

Новое видео PAIN OF SALVATION



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PAIN OF SALVATION выпустят новую работу, получившую название ""Panther", за продюсирование, запись и сведение отвечал Daniel Bergstrand (IN FLAMES, MESHUGGAH, DEVIN TOWNSEND), а за иллюстрации André Meister.

Трек-лист:

01. Accelerator

02. Unfuture

03. Restless Boy

04. Wait

05. Keen To A Fault

06. Fur

07. Panther

08. Species

09. Icon

Видео на "Accelerator" доступно для просмотра ниже.

PAIN OF SALVATION Launches Music Video For New Single 'Accelerator'











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