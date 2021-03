28 фев 2021



Альбомы PAIN OF SALVATION выйдут на виниле



Тридцатого апреля на виниле состоится выход альбомов PAIN OF SALVATION "Be" и "12:5", которые будут доступны в следующих вариантах:



BE:

Gatefold black 2LP+CD – Unlimited

Gatefold deep blood red 2LP+CD – 100x copies from IOM Webshop Europe

Gatefold transp. magenta 2LP+CD – 300x copies from CM Distro & IOM Webshop Europe

Gatefold transp. light blue 2LP+CD – 200x copies from EMP

Gatefold transp. sun yellow 2LP+CD – 200x copies from JPC

Gatefold lilac 2LP+CD – 200x copies from Revolver / USA

Gatefold white 2LP+CD – 100x copies from Band Webshop

Gatefold transp. petrol green 2LP+CD – 100x copies from Band Webshop



12:5:

Gatefold black 2LP+CD – Unlimited

Gatefold brown 2LP+CD – 100x copies from IOM Webshop Europe

Gatefold transp. sun yellow 2LP+CD – 300x copies from CM Distro & IOM Webshop Europe

Gatefold neon orange 2LP+CD – 200x copies from EMP

Gatefold transp. petrol green 2LP+CD – 200x copies from JPC

Gatefold brick red 2LP+CD – 200x copies from Revolver / USA

Gatefold white 2LP+CD – 100x copies from Band Webshop







