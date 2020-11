сегодня



PAIN OF SALVATION отметили юбилей "The Perfect Element, Pt. I"



PAIN OF SALVATION отметили двадцатилетие с момента выхода альбома "The Perfect Element, Pt. I" выпуском нового издания "The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020)", фрагмент из которого, "Used (Anniversary Mix 2020)", доступен ниже. Релиз доступен на двойном диджипаке, в цифровом варианте и двойном виниле (с CD в качестве бонуса).



Трек-лист "The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020)":



CD:

"Used" (Anniversary Mix 2020)

"In The Flesh" (Anniversary Mix 2020)

"Ashes" (Anniversary Mix 2020)

"Morning On Earth" (Anniversary Mix 2020)

"Idioglossia" (Anniversary Mix 2020)

"Her Voices" (Anniversary Mix 2020)

"Dedication" (Anniversary Mix 2020)

"King Of Loss" (Anniversary Mix 2020)

"Reconciliation" (Anniversary Mix 2020)

"Song For The Innocent" (Anniversary Mix 2020)

"Falling" (Anniversary Mix 2020)

"The Perfect Element" (Anniversary Mix 2020)

"Epilogue" (Anniversary Mix 2020) * Bonus Track



Bonus CD:

"Used" (Live 2018)

"Ashes" (Live 2017)

"Falling" (Live 2018)

"The Perfect Element" (Live 2018)

"Her Voices (And Only That)"

"Absolute Kromata"

"Ashes" [Your Language Here]



2LP Tracklisting:



Side A:

"Used" (Anniversary Mix 2020)

"In The Flesh" (Anniversary Mix 2020)

"Ashes" (Anniversary Mix 2020)

"Morning On Earth" (Anniversary Mix 2020)



Side B:

"Idioglossia" (Anniversary Mix 2020)

"Her Voices" (Anniversary Mix 2020)



Side C:

"Dedication" (Anniversary Mix 2020)

"King Of Loss" (Anniversary Mix 2020)



Side D:

"Reconciliation" (Anniversary Mix 2020)

"Song For The Innocent" (Anniversary Mix 2020)

"Falling" (Anniversary Mix 2020)

"The Perfect Element" (Anniversary Mix 2020)

"Epilogue" (Anniversary Mix 2020) (03:14) * Bonus Track



Note: The Gatefold 2LP comes with the entire remixed album (13 songs / 76 minutes) as bonus CD.







+2 -0



просмотров: 125