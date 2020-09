сегодня



Успехи в чартах PAIN OF SALVATION



Новая работа PAIN OF SALVATION, Panther, попала в чарты ряда европейских стран. Кроме того, коллектив опубликовал обучающее видео на “Accelerator”.



Трек-лист:



01. Accelerator



02. Unfuture



03. Restless Boy



04. Wait



05. Keen To A Fault



06. Fur



07. Panther



08. Species



09. Icon







просмотров: 187