Концертное видео TOQUE



Группа TOQUE, в состав которой входят музыканты Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators TODD KERNS и BRENT FITZ, опубликовали концертное видео на композицию "Never Enough For You", исполненную первого июля по случаю национального праздника.







