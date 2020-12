сегодня



Кавер-версия SHERIFF от TOQUE



Группа TOQUE, в состав которой входят музыканты Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators TODD KERNS и BRENT FITZ, опубликовала видео на собственное прочтение композиции SHERIFF "When I'm With You".







