TOQUE дарят компиляцию



TOQUE сообщили о том, что специально ко Дню Святого Валентина приготовили подарок — цифровую компиляцию из трех композиций Meanwhile Back In Winnipeg... Live on November 5, 2022 at Club Regent in Winnipeg, Manitoba:



"Can't Stop It"

"Action" feat. Jeff Neill of Streetheart

"What Kind Of Love Is This" feat. Jeff Neill of Streetheart







