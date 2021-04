14 апр 2021



У TOQUE есть шесть песен



Группа TOQUE, в состав которой входят музыканты Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators TODD KERNS и BRENT FITZ, сообщила о том, что работает над новым материалом:



«Довольно забавно, что мы сочиняем песни, хотя все начиналось с "давайте играть кавер-версии канадских песен". Но будучи творческими личностями, мы написали ‘Never Enough For You’, которую приняли очень тепло. И сейчас у нас есть шесть новых песен. Одну мы написали с Derry Grehan из Honeymoon Suite, получилось все случайно во время стрима: "Эй, Derry, не хочешь сочинить песенку?" Ну и еще придумали несколько, они очень TOQUE-ские».







