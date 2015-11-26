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Toque

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14 апр 2021 : 		 У TOQUE есть шесть песен

31 дек 2020 : 		 Кавер-версия SHERIFF от TOQUE

22 ноя 2020 : 		 Гитарист TOQUE представил видео

15 авг 2020 : 		 Карантинное видео от TOQUE

15 июл 2020 : 		 Концертное видео TOQUE

20 апр 2020 : 		 Концертное видео TOQUE

29 авг 2019 : 		 Новое видео TOQUE

16 авг 2019 : 		 Новая песня TOQUE

14 авг 2019 : 		 Новый альбом TOQUE выйдет летом

24 ноя 2018 : 		 Кавер-версия CHILLIWACK от TOQUE

15 сен 2018 : 		 Кавер-версия ALANIS MORISSETTE от TOQUE

31 янв 2018 : 		 TOQUE исполнили кавер-версии HARLEQUIN, SAGA

31 май 2017 : 		 Фрагменты новых песен TOQUE
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|||| 14 апр 2021

У TOQUE есть шесть песен



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Группа TOQUE, в состав которой входят музыканты Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators TODD KERNS и BRENT FITZ, сообщила о том, что работает над новым материалом:

«Довольно забавно, что мы сочиняем песни, хотя все начиналось с "давайте играть кавер-версии канадских песен". Но будучи творческими личностями, мы написали ‘Never Enough For You’, которую приняли очень тепло. И сейчас у нас есть шесть новых песен. Одну мы написали с Derry Grehan из Honeymoon Suite, получилось все случайно во время стрима: "Эй, Derry, не хочешь сочинить песенку?" Ну и еще придумали несколько, они очень TOQUE-ские».

TOQUE Featuring TOOD KERNS, BRENT FITZ - вЂњWeвЂ™ve Written Six New SongsвЂќ



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