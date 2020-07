сегодня



Новое видео DEAF RAT



"Bad Blood", новое видео группы DEAF RAT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ban The Light, выпущенного на AFM Records:



"Fallen Angels"

"Hail The End Of Days"

"Tying You Down"

"Save Me From Myself"

"Ban The Light"

"Bad Blood"

"Make You Suffer"

"Say You Love Me"

"Wanted Forever"

"Welcome To Hell"







+2 -1



просмотров: 170