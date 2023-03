сегодня



Концертное видео DEAF RAT



"Say You Love Me", концертное видео DEAF RAT, доступно для просмотра ниже. Оно записанно на концерте в Швеции, где музыканты разогревали JUDAS PRIEST.



DEAF RAT родом из Даларны, небольшого региона Швеции, где добывают полезные ископаемые, плавят сталь и... творят музыку, в том числе и тяжелую.



Звучание DEAF RAT построено на прочной основе классического рока 70-х, 80-х и 90-х годов, наполненного влиянием любимых групп участников коллектива. Благодаря массивным гитарным риффам и сильным мелодиям Deaf Rat заполняют трещины в стареющем бетоне между старой школой и современным хард-роком. Дебютный альбом группы Ban The Light, выпущенный в 2019 году, получил отличные отзывы во всем мире. https://deafrat.com/







+0 -0



просмотров: 105