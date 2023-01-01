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*Новая песня BLUT AUS NORD 41
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Deaf Rat

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Новое видео DEAF RAT



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"Schizophrenic Part of Me", новое видео группы DEAF RAT, доступно для просмотра ниже.

Вслед за своим нашумевшим дебютным альбомом "Ban The Light" (2019, AFM Records) и серией концертных синглов с невероятного шоу в поддержку JUDAS PRIEST "Live In Dalhalla" шведская хард-рок-группа DEAF RAT обрадовала своих поклонников новой песней. Музыкальное видео на высоковольтный хит "Schizophrenic Part Of Me" демонстрирует студийную работу группы, которая в настоящее время работает над новым EP.

Музыканты DEAF RAT заявили:

«"Schizophrenic Part Of Me — это офигенный рок-н-ролльный трек для забойной вечеринки, настолько энергичный, прямолинейный и крышесносящий, насколько это возможно. Будьте готовы к тому, что вас захватят и унесут всепроникающий гитарный рифф, звук и атмосфера "Deaf Rat 2.0"!»




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