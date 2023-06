сегодня



Новое видео DEAF RAT



"Schizophrenic Part of Me", новое видео группы DEAF RAT, доступно для просмотра ниже.



Вслед за своим нашумевшим дебютным альбомом "Ban The Light" (2019, AFM Records) и серией концертных синглов с невероятного шоу в поддержку JUDAS PRIEST "Live In Dalhalla" шведская хард-рок-группа DEAF RAT обрадовала своих поклонников новой песней. Музыкальное видео на высоковольтный хит "Schizophrenic Part Of Me" демонстрирует студийную работу группы, которая в настоящее время работает над новым EP.



Музыканты DEAF RAT заявили:



«"Schizophrenic Part Of Me — это офигенный рок-н-ролльный трек для забойной вечеринки, настолько энергичный, прямолинейный и крышесносящий, насколько это возможно. Будьте готовы к тому, что вас захватят и унесут всепроникающий гитарный рифф, звук и атмосфера "Deaf Rat 2.0"!»







