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Deaf Rat

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DEAF RAT записали кавер на Мадонну



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"Like a Prayer", новое видео группы DEAF RAT, доступно для просмотра ниже. Это кавер на суперхит Мадонны "Like A Prayer". В оригинале эта песня была выпущена в 1989 году, став одной из самых популярных песен Мадонны. Она вошла в список журнала Rolling Stone «500 лучших песен всех времён».

DEAF RAT — одна из многообещающих молодых групп шведской школы мелодичного хард-рока. Коллектив выпустил свой дебютный альбом "Ban The Light" в конце 2019 года на AFM Records (хотя ребята начали играть вместе задолго до этого), получив приличные отзывы в прессе. По окончании пандемии музыканты готовятся отыграть концерт в поддержку JUDAS PRIEST и европейский тур с H.E.A.T.

Идея записывать каверы пришла в голову музыкантам три года назад, чтобы поднять «боевой дух», когда группа находилась в стагнации. Вокалист Frankie Rich сказал: «На первый взгляд идея записать кавер на мировой хит выглядит прекрасной, но она же несёт с собой и немало вызовов. Когда ты выбираешь песню, которая тронула сердца миллионов за долгие годы, множество слушателей будет оценивать твою работу».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


27 сен 2021, 15:53		Самый нормальный ковер на Мадонну запилили Талисман в 90-х на песню Frozen.


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