DEAF RAT записали кавер на Мадонну



"Like a Prayer", новое видео группы DEAF RAT, доступно для просмотра ниже. Это кавер на суперхит Мадонны "Like A Prayer". В оригинале эта песня была выпущена в 1989 году, став одной из самых популярных песен Мадонны. Она вошла в список журнала Rolling Stone «500 лучших песен всех времён».



DEAF RAT — одна из многообещающих молодых групп шведской школы мелодичного хард-рока. Коллектив выпустил свой дебютный альбом "Ban The Light" в конце 2019 года на AFM Records (хотя ребята начали играть вместе задолго до этого), получив приличные отзывы в прессе. По окончании пандемии музыканты готовятся отыграть концерт в поддержку JUDAS PRIEST и европейский тур с H.E.A.T.



Идея записывать каверы пришла в голову музыкантам три года назад, чтобы поднять «боевой дух», когда группа находилась в стагнации. Вокалист Frankie Rich сказал: «На первый взгляд идея записать кавер на мировой хит выглядит прекрасной, но она же несёт с собой и немало вызовов. Когда ты выбираешь песню, которая тронула сердца миллионов за долгие годы, множество слушателей будет оценивать твою работу».







