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My Chemical Romance

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MY CHEMICAL ROMANCE защитили право на получение кредита



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MY CHEMICAL ROMANCE выступили с защитой права на получение федеральных средств, чтобы поддержать свою команду для любых текущих и будущих отложенных туров. Согласно документам Департамента управления и казначейства малого бизнеса, кредиты взяли также GUNS N' ROSES, PEARL JAM, GREEN DAY, DISTURBED и многие другие гастролирующие музыканты. Финансовая поддержка является частью закона федерального правительства "О помощи малым предприятиям, пострадавшим от коронавируса", на сумму 2 триллиона долларов США.

«Как и большинство туров, которые были намечены на этот год, наш тур был отменён, — сообщают Rolling Stone. — MCR получила деньги PPP, чтобы гарантировать, что их команда будет финансироваться во время неопределённости, пока мы снова не сможем поехать на гастроли. Мы так благодарны этим квалифицированным, преданным людям — одни из них счастливые родители, другие опекуны, третьи просто обязаны платить за аренду — эти деньги помогают им заботиться о себе и своих семьях».

По данным Rolling Stone, более 50 музыкантов и групп всех жанров были среди 660 000 получателей, которым был выдан кредит на сумму более 150 000 долларов США. EAGLES, PEARL JAM и DISTURBED были предоставлены кредиты на сумму от 350 000 до 1 миллиона долларов США, в то время как другие артисты получили кредиты на сумму от 150 000 до 350 000 долларов США.

Программа защиты зарплаты, созданная в соответствии с Законом о CARES, осуществляется Управлением по делам малого бизнеса при поддержке Министерства финансов. В рамках этой программы малым предприятиям предоставляются средства для оплаты расходов на заработную плату в размере до восьми недель, включая льготы. Средства могут также использоваться для выплаты процентов по ипотеке, арендной плате и коммунальным платежам.

Цель программы защиты зарплаты заключается в предоставлении льготных кредитов малым предприятиям, помогая им оставаться на плаву, а работникам — сохранять рабочие места в связи с эпидемией.

Программа защиты зарплаты ставит во главу угла миллионы американцев, занятых в малом бизнесе, предоставляя разрешение на сохранение рабочих мест и некоторые другие расходы в размере до 659 миллиардов долларов США.

Малые предприятия и правомочные некоммерческие организации, ветеранские организации и представители предприятий коренного населения, описанные в Законе о малом бизнесе, а также лица, которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью или являются независимыми подрядчиками, имеют право на участие в программе, если они также соответствуют стандартам по размеру программы.

Перед лицом пандемии коронавируса тысячи концертов и фестивалей были либо отложены, либо отменены, так как социальное дистанцирование и карантин не дают возможности для обычного посещения подобных мероприятий.

MY CHEMICAL ROMANCE Defends Receiving PPP Loan For Postponed Tours



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