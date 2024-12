3 дек 2024



MY CHEMICAL ROMANCE о смерти барабанщика



MY CHEMICAL ROMANCE отреагировали на известие о смерти бывшего барабанщика Боби Брайара:



«С глубоким прискорбием мы прощаемся с Бобом Брайаром, нашим бывшим коллегой по группе и важной частью истории MY CHEMICAL ROMANCE.



Мы выражаем глубочайшие соболезнования его друзьям и семье в этот момент.



Пусть он покоится с миром.»





