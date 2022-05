сегодня



MY CHEMICAL ROMANCE сыграли новую песню



MY CHEMICAL ROMANCE 16 мая открыли британский тур и впервые исполнили новую композицию "The Foundations Of Decay".



Сет-лист:



01. The Foundations Of Decay (live debut)

02. Helena

03. Give 'Em Hell, Kid

04. Make Room!!!!

05. Summertime

06. This Is How I Disappear (first time live since 2010)

07. You Know What They Do To Guys Like Us In Prison

08. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

09. Famous Last Words

10. Surrender The Night (live debut)

11. Teenagers

12. DESTROYA

13. Our Lady Of Sorrows

14. Vampire Money

15. Thank You For The Venom

16. Mama

17. Welcome To The Black Parade

18. Sleep



Бис:



19. Boy Division (live debut)

20. I'm Not Okay (I Promise)

21. The Kids From Yesterday







