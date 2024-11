сегодня



MY CHEMICAL ROMANCE продали 365 000 билетов за день



Спустя несколько часов, количество проданных билетов на стадионный тур MY CHEMICAL ROMANCE, стартующий в июле 2025, превысило 365 000. В связи с ажиотажем, группа анонсировала дополнительное шоу в Лос-Анджелесе на 27 июля. Даты "'Long Live': The Black Parade 2025 North American Stadium Tour":



July 11, 2025 - Seattle, WA - T-Mobile Park



Special guest: VIOLENT FEMMES



July 19, 2025 - San Francisco, CA - Oracle Park



Special guest: 100 GECS



July 26, 2025 - Los Angeles, CA - Dodger Stadium



Special guest: WALLOWS



July 27, 2025 - Los Angeles, CA - Dodger Stadium



Special guest: WALLOWS



August 2, 2025 - Arlington, TX - Globe Life Field



Special guest: GARBAGE



August 9, 2025 - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium



Special guests: DEATH CAB FOR CUTIE and THURSDAY



August 15, 2025 - Philadelphia, PA - Citizens Bank Park



Special guest: ALICE COOPER



August 22, 2025 - Toronto, ON - Rogers Centre



Special guest: PIXIES



August 29, 2025 - Chicago, IL - Soldier Field



Special guest: DEVO



September 7, 2025 - Boston, MA - Fenway Park



Special guest: IDLES



September 13, 2025 - Tampa, FL - Raymond James Stadium



Special guest: EVANESCENCE







