сегодня



Новая песня THE DEVIL'S TRADE



"Három Árva", новая песня группы THE DEVIL'S TRADE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Call Of The Iron Peak", выход которого намечен на двадцать восьмое августа на Season Of Mist. Альбом будет доступен на виниле в разных вариантах, в цифровом варианте и в диджипаке.



Трек-лист:



"The Iron Peak"

"Dead Sister"

"III"

"No Arrival"

"Expelling Of The Crafty Ape"

"IIIIIIIIIIII"

"Három Árva"

"Eyes In The Fire"

"IIIIII"

"Dreams From The Rot"

"The Call Of The Iron Peak"







+0 -0



просмотров: 108