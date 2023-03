сегодня



Новая композиция THE DEVIL'S TRADE X John Cxnnor



'The Call of the Doom Mons', новая композиция THE DEVIL'S TRADE X John Cxnnor, доступна ниже. Этот трек взят из нового релиза 'Live At Roadburn 2022'. https://thedevilstrade.bandcamp.com/







