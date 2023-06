сегодня



Новое видео THE DEVIL’S TRADE



“Vidékek vannak idebenn”, новое видео THE DEVIL’S TRADE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Vidékek vannak idebenn”, выход которого намечен на 14 июля.



Трек-лист:



1. Felkelék én (3:17)

2. Flashing Through the Lack of Light (6:28)

3. Vidékek vannak idebenn (8:19)

4. Clear Like the Wind (5:36)

5. Liminal (6:42)

6. Fordulj kedves lovam (6:27)

7. All Kings Must Fall (3:30)

8. Új hajnal már nem jő (4:44)







