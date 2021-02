сегодня



Новое видео THE DEVIL'S TRADE



"Dead Sister", новое видео THE DEVIL'S TRADE при участии John'a Connor'a (LLNN), доступно для просмотра ниже. Оригинал этого трека вошел в альбом "The Call Of The Iron Peak".



Трек-лист:



"The Iron Peak"

"Dead Sister"

"III"

"No Arrival"

"Expelling Of The Crafty Ape"

"IIIIIIIIIIII"

"Három Árva"

"Eyes In The Fire"

"IIIIII"

"Dreams From The Rot"

"The Call Of The Iron Peak"







