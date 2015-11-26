Видео с текстом от LIONVILLE

"I'll Never Give My Heart Away", новое видео с текстом от группы LIONVILLE, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Magic Is Alive, релиз которого намечен на седьмое августа на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Nothing Without You"
"You're Not Alone"
"Runaway"
"Finally You're With Me"
"Every Little Thing (Leads Back To You)"
"If You Don't Know Me"
"Living With The Truth"
"Reaching For The Sky"
"I'll Never Give My Heart Away"
"Into The Night"
"Magic Is Alive"
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